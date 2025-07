Essere qui è uno splendore Vita di Paula M Becker

Ancora poco nota in Italia nonostante alcuni suoi libri già tradotti, tra cui l’importante Troismi (che Guanda pare aver dimenticato di avere in catalogo) e Il mare sottosopra (Einaudi, 2021), Marie Darrieussecq è tra le principali interpreti di quel che si definisce a vario titolo autofction. Un termine che contiene variazioni e implicazioni capaci di assumere di volta in volta sfumature, letture e tagli stilistici diversi a seconda degli autori chiamati in causa. In questo caso si tratta di un percorso lungo che parte addirittura dalla tesi di laurea (“Moments critiques dans l’autobiographie contemporaine”) in cui l’autrice di Bayonne affrontava il tema dell’autobiografia anche in rapporto alle altre esistenze: la vita e come la vita può venire letta internamente come esternamente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

