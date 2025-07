Trump e alleati Ue | ultimatum all' Iran

3.50 Gli Usa-d'accordo col Regno Unito,Francia e Germania hanno deciso di fissare alla fine di agosto la scadenza per un accordo sul nucleare con l'Iran. Se entro quella data non sarĂ raggiunta un'intesa scatteranno sanzioni severe. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo è stato raggiunto dal segretario di Stato Rubio insieme ai ministri degli esteri britannico, francese e tedesco.Le sanzioni saranno attivate in base al meccanismo di 'snapback'che riattiverĂ quelle previste dall'Onu e revocate nel 2015. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

