Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( I grandi misteri della Bibbia Canale 5) Un libro venerato da milioni di fedeli pieno di figure leggendarie. La serie di documentari I misteri della Bibbia, prodotta in Francia, dedicata all’Antico Testamento (e alla tradizione ebraica), fa il pieno di ascolti in una domenica molto “laica” dominata dal tennis, dal ciclismo, dai programmi dedicati al turismo e all’agroalimentare. 15% di share nel mattino di Canale 5 con 740mila spettatori. Una curva con eccellente tenuta attratta dal racconto distillato in forma di giallo sull’esistenza o meno della figura storica di Re Salomone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Canale 5, la Bibbia fa il botto: antico testamento, ascolti miracolosi

