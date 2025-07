Piacciono i giochi d’azzardo on line I pistoiesi investono duecento euro

PISTOIA Oltre duecento euro in piĂą di soldi investiti, per così dire, nel gioco d’azzardo online in soli dodici mesi dai pistoiesi che vivono nel capoluogo in confronto ai "soli" 108, ma siamo comunque a oltre il doppio, di quanto invece dicono i dati provinciali. Nel complesso, però, Pistoia e dintorni si conferma fra le migliori in Toscana, nel senso con il minor tasso di soldi spesi, per quanto riguarda la voglia di rischiare la fortuna, che spesso diventa dipendenza patologica, col gioco d’azzardo. A certificarlo è l’ultima uscita de "Il libro nero dell’azzardo – Mafie, dipendenze, giovani" relativo a quanto emerso al termine della ricerca effettuata nei mesi scorsi con i dati che, in ogni caso, si riferiscono al 2023 grazie all’impegno del gruppo di lavoro composto da Federconsumatori, Cgil e Isscom. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piacciono i giochi d’azzardo on line. I pistoiesi investono duecento euro

