Guardia medica a pagamento Montagna servita solo d’agosto | Il bando Asl è andato deserto

Guardia medica turistica in Montagna: non proprio il successo auspicato, perchĂ© stando ai commenti sui social dopo la pubblicazione dell'istituzione del servizio, le zone d'ombra superano i commenti positivi. In sintesi: la copertura a San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano, si limita ad agosto e nella sola frazione di Abetone, troppo poco per parlare di un servizio agli escursionisti. I numerosi commenti, mettono in luce la troppa distanza dai luoghi d'accoglienza nel Comune di San Marcello Piteglio e Abetone, cioè dove viene erogato il servizio, oltre al fatto che a luglio non viene effettuato.

In questa notizia si parla di: guardia - medica - montagna - agosto

