Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2025 a Milano | orari programma biglietti

Nel weekend del 18-21 luglio andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarcherà al Forum di Milano per la sua naturale conclusione e si preannuncia grande spettacolo con la presenza delle grandi stelle mondiali impegnate lungo la marcia di avvicinamento verso i Mondiali previsti a Rio de Janeiro (Brasile) a fine agosto. Grande attesa per Sofia Raffaeli (bronzo olimpico nel concorso generale individuale) e Tara Dragas, reduci dagli Europei di Tallinn e dai Campionati Italiani. Le Farfalle proveranno a illuminare nuovamente la scena dopo il cambio di guida tecnica, cercando di lanciare un messaggio importante in vista della rassegna iridata che si disputerà tra poche settimane in terra sudamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2025 a Milano: orari, programma, biglietti

In questa notizia si parla di: coppa - mondo - ginnastica - ritmica

Kane Brace imposta la Coppa del Mondo di Club Ultimi Clash con PSG - 2025-06-30 00:10:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Bayern Monaco ha marciato verso i quarti di finale della Coppa del Mondo di Club, dove dovranno affrontare Paris Saint-Germain, dopo una vittoria per 4-2 sul Flamengo della squadra brasiliana allo Stadium Hard Rock di Miami.

Sci di fondo, calendario Coppa del Mondo 2025-2026. Date e programma. Val di Fiemme protagonista fra Tour de Ski e Olimpiadi - La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo comincerà venerdì 28 novembre da Ruka, in Finlandia. La conclusione è viceversa programmata oltreoceano, a Lake Placid (Stati Uniti), domenica 22 marzo.

Pentathlon, tre azzurre in semifinale in Coppa del Mondo a Pazardzhik - Si è aperta a Pazardzhik, in Bulgaria, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: sono approdate alle semifinali femminili tre delle quattro azzurre al via, ovvero Aurora Tognetti, Maria Beatrice Mercuri ed Alice Rinaudo, mentre non ce l’ha fatta Maria Lea Lopez.

La Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica torna a Milano! ? 18–20 luglio 2025 | #UnipolForum L’Unipol Forum sarà , per la terza volta consecutiva, il palcoscenico dell’ultima tappa del circuito World Cup 2025, con le migliori ginnaste da tutto il mondo! I Vai su Facebook

Ginnastica ritmica, le convocate per la Coppa del Mondo a Milano. Presenti Raffaeli e le Farfalle; Ginnastica ritmica, la Coppa del Mondo fa tappa a Milano: in pedana Raffaeli e le Farfalle; Tashkent - La Ritmica vola in Uzbekistan per la World Cup con le individualiste Sella e Taglietti.

Ginnastica ritmica, la Coppa del Mondo fa tappa a Milano: in pedana Raffaeli e le Farfalle - All'Unipol Forum l'ultima prova del circuito internazionale prima dei Mondiali di Rio: otto le azzurre convocate ... corrieredellosport.it scrive

Ginnastica ritmica, a Milano in scena Sofia Raffaeli e le Farfalle: il programma completo - Sarà l' Unipol Forum di Milano, tra venerdì e domenica, a ospitare la quarta e ultima tappa stagionale della Coppa del mondo di ginnastica ritmica. Scrive msn.com