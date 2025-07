Amanda Knox la serie va in onda Annunciata la data di uscita Il delitto di Meredith sotto i riflettori

La serie, l’ennesima, con l’annessa, ennesima anche questa, polemica. Al centro Amanda Knox, la giovane donna americana, finita al centro di uno dei più grandi casi mediatici degli ultimi decenni, quello dell’ omicidio di Meredith Kercher che di Amanda era coinquilina e per la cui uccisione è stata indagata e processata. Fino ad essere dichiarata, in via definitiva, innocente come Raffaele Sollecito, con cui all’epoca si frequentava. Dieci anni di processi e di sentenze ribaltate, dopo la prima condanna e la successiva assoluzione in appello. Una vicenda che, per Amanda è proseguita ancora, con una serie di ricorsi per l’unica ipotesi per cui è stata condannata, ovvero la calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, da lei accusato di aver ucciso Meredith. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amanda Knox, la serie va in onda. Annunciata la data di uscita . Il delitto di Meredith sotto i riflettori

La storia contorta di amanda knox disponibile dal 20 agosto su disney - Una nuova produzione televisiva si appresta a catturare l’attenzione degli appassionati di serie drammatiche e reali: si tratta di The Twisted Tale of Amanda Knox, un progetto originale che approfondisce uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni.

La Exoneree Band, il nuovo libro, le passioni da nerd. Intervista a Amanda Knox - “Sono stata accusata di un omicidio con cui non avevo nulla a che fare. Per tanti il mio nome e la mia faccia saranno sempre collegate alla morte della mia coinquilina Meredith, in quella notte del 2007 a Perugia”.

The Twisted Tale of Amanda Knox: Amanda vuole raccontare la sua storia nel primo trailer della serie - Arriverà il 20 agosto su Disney+ la serie che racconterà un caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica sia in Italia che negli Stati Uniti, l'omicidio di Meredith Kercher: ecco il primo teaser trailer di The Twisted Tale of Amanda Knox.

