di Lisa Ciardi GROSSETO Non solo momenti di confronto, dibattito e approfondimento, ma anche una serie di visite guidate alla scoperta della Tenuta di Alberese. Agrofutura prevede anche questa possibilitĂ , offrendo 20 posti (durata un’ora circa), fino a esaurimento delle prenotazioni. L’iniziativa (gratuita) si svolgerĂ sempre nella giornata del 21 luglio (ore 16-16.30), con ritrovo al parcheggio degli uffici della Tenuta di Alberese in Strada del Mare 25, in localitĂ Spergolaia. SarĂ l’occasione per esplorare i terreni della tenuta, ma anche gli animali che ospita: questi, circa 450, si trovano nei pascoli bradi lontano dal centro aziendale, ma sarĂ comunque possibile avere una piccola dimostrazione di "sbrancamento" da parte dei butteri a cavallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maremma sotto i riflettori. Con il Festival Agrofutura visite guidate ad Alberese