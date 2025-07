Usa migranti | nuovo piano bipartisan

4.33 Due deputate latine, la repubblicana Maria Elvira Salazar e la democratica Veronica Escobar, hanno presentato il disegno di legge Dignity 2025. La proposta mira a regolarizzare i migranti presenti negli Stati Uniti da oltre 5 anni, purché privi di precedenti penali e disposti a pagare una multa. Il disegno di legge rappresenta una nuova versione di una proposta simile presentata nel 2023, che non ottenne l'accordo del Congresso. L'iniziativa bipartisan cerca di superare lo stallo sulla politica migratoria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

