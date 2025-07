Forlì nuovo manto in viale Roma | al via i lavori di riasfaltatura

Forlì, 16 luglio 2025 - Sono 141 i dossi che il Carlino contò lo scorso inverno su viale Roma, l’arteria che da piazzale della Vittoria porta verso il Ronco e Forlimpopoli lungo il percorso dell’antica via Emilia. Dossi e avvallamenti che ora hanno i giorni contati, infatti, è stato presentato il piano di manutenzione straordinaria del Comune per la completa riasfaltatura dei 2,5 chilometri che vanno dall’incrocio con via Campo di Marte fino alla rotatoria prima del fiume Ronco. Sono passati 17 anni da quando il manto stradale di viale Roma venne rifatto completamente l’ultima volta. Anni di lamentele e richieste di maggiore sicurezza da parte dei residenti e di chi transita lungo una delle arterie principali della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forlì, nuovo manto in viale Roma: al via i lavori di riasfaltatura

