Si celebra l’anniversario della Liberazione Un percorso intorno ai luoghi simbolo

AREZZO Arezzo celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con due giornate dense di memoria, cultura e impegno civile. Oggi e domani, le associazioni democratiche cittadine rendono omaggio alla fine dell’occupazione nazifascista, invitando tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative. Oggi si aprirĂ con le cerimonie ufficiali: dalle 8.30, la commemorazione toccherĂ i luoghi simbolo del ricordo aretino – il cimitero del Commonwealth, il cimitero urbano, il sacrario dei caduti in via dell’Anfiteatro – fino al monumento alla Resistenza in piazza Poggio del Sole. Un percorso di memoria che, ogni anno, rinnova il legame della cittĂ con la sua storia di libertĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si celebra l’anniversario della Liberazione. Un percorso intorno ai luoghi simbolo

In questa notizia si parla di: celebra - anniversario - liberazione - luoghi

Cisl celebra il 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione - Arezzo, 23 aprile 2025 – “Il significato di questa data e l’importanza di non perdere i valori fondanti della libertà e della democrazia, che hanno permesso per ottanta anni al nostro paese di essere padrone e possessore della propria libertà e della democrazia, viene esercitato e trasmesso con la presenza di delegazioni della Fnp Cisl Arezzo e del Coordinamento di Genere Fnp Cisl in luoghi e monumenti simbolo, eretti a perpetuo ricordo della lotta di liberazione che ci ha permesso oggi di vivere e condividere e tramandare quei valori esaltati dalla nostra Costituzione” così Fabrizio Fabbroni, segretario generale Fnp Cisl Arezzo.

Regno Unito celebra l'80esimo anniversario della vittoria in Europa - "Miei cari amici, quest'ora è la vostra". E' stato l'incipit del discorso della Vittoria pronunciato da Winston Churchill l'8 maggio 1945, dinanzi a una folla di britannici in festa, a segnare l'avvio nel Regno Unito dei quattro giorni di celebrazioni solenni in ricordo dell' 80esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa con la sconfitta della Germania nazista: celebrazioni che oggi prevedono il rito della parata militare e del saluto al balcone di Buckingham Palace dei reali e che culmineranno l'8 maggio nel tradizionale VE ('Victory in Europe') Day.

Spoleto celebra l’80° Anniversario della Liberazione: un omaggio alla Resistenza e alla memoria collettiva - In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, la città di Spoleto ha reso omaggio ai Caduti della Resistenza con una serie di cerimonie commemorative.

Nel 76esimo anniversario della Liberazione d’Italia, si celebra la ricorrenza con il teatro civile di Ascanio Celestini, proponendo “Radio Clandestina”, in onda sabato 24 aprile alle 21.15 su Rai5. Considerato come una delle opere più intense dell’autore, lo spe Vai su Facebook

Si celebra l’anniversario della Liberazione. Un percorso intorno ai luoghi simbolo; 25 aprile Festa della Liberazione; Milano celebra l’80° anniversario della Liberazione con un Logo e iniziative tutto l'anno - Milano Memoria.

La Rete Aretina Pace e Disarmo per l'anniversario della Liberazione di Arezzo - La Rete ha realizzato una serie di incursioni in alcuni luoghi simbolo della città, vestendoli della bandiera e delle parole della pace ... Lo riporta lanazione.it

Poggibonsi celebra l'81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo - Poggibonsi celebra l'81° anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo, avvenuta il 18 luglio del 1944. Segnala gonews.it