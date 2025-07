Piano di rilancio per l’oasi di Gabbianello.

Il Gruppo Sanpellegrino, presente in Mugello con lo stabilimento di Acqua Panna, darà una mano fondamentale per far rivivere l’ Oasi di Gabbianello sul lago di Bilancino. Nei giorni scorsi il Comune di Barberino e il Gruppo hanno firmato la convenzione per la sponsorizzazione tecnica che consentirà di riqualificare e mantenere l’Oasi. Che era un paradiso ambientale, dove si davano appuntamento cicogne e fenicotteri e altre decine di specie di uccelli migratori, un luogo speciale per appassionati di birdwatching e fotografi naturalisti. Ma con disappunto, nel corso degli anni lo avevano visto sempre più degradato e abbandonato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

