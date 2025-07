’Orizzonti differenti’ a Lerici Dal Pinocchio di Comencini alle note degli Avion Travel

Il protagonista del famoso ‘Pinocchio’ di Comencini, il vincitore di un Festival di Sanremo, il bassista di un cantante che, quella kermesse, l’ha vinta qualche anno piĂš tardi. Insomma, un grande appuntamento per il seconda tappa della rassegna culturale ‘Orizzonti differenti, Pensieri distinti’, di scena stasera sulla terrazza del Circolo della Vela Erix di Lerici. SarĂ una serata dedicata allo spettacolo. Si partirĂ alle 19, con la conduzione dell’editore Antonio Scollo e i saluti di personaggi illustri. Alcuni personaggi, poi, riceveranno riconoscimenti per le loro attivitĂ nel mondo dello spettacolo: Alessandro Maggi, regista teatrale e direttore del Teatro Civico della Spezia, nonchĂŠ professore universitario; Susanna Varese, autrice e interprete di testi per bambini; Alberto Grassi, promoter e presidente dell’associazione culturale Fantoni (in collegamento video). 🔗 Leggi su Lanazione.it

