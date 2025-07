Furti in piena notte Presi di mira due locali

PONTEDERA Due note attività commerciali della Bianca sono state prese di mira ieri notte dai ladri. Si tratta dell’ American Dinner e del bar La Cittadella di Pablo Franconi. Non è chiaro se a colpire le due attività commerciali pontederesi sia stata la stessa banda. Alla Cittadella, ha detto Franconi, sono entrati in sei o sette con i volti travisati, uno in pantaloni corti. Non sembrava una banda specializzata nei furti, almeno questo è sembrato dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La banda di malviventi ha rubato sigarette e tabacchi (comprese le ricariche per le sigarette fai da te) per un valore di circa 3mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furti in piena notte. Presi di mira due locali

