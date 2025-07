Ambulatorio di comunità I medici di Gambassi aiutano i gambassini

Alleviare i disagi e contribuire a rendere la vita un po’ migliore per tutti. Con questo scopo è nato, con tanto di targa fuori dall’apposito ambulatorio in memoria della dottoressa Giovanna Leoncini, il progetto " Medici di Gambassi per i gambassini" promosso dalla locale Misericordia. Una iniziativa che nel giro di qualche mese ha riscosso un enorme successo, tanto che da qualche settimana l’ ambulatorio presso la Misericordia di Gambassi Terme è stato dotato anche di un nuovo ecografo, moderno e all’avanguardia. "Quando siamo partiti, circa un anno e mezzo fa, contavamo pochi pazienti, ma con il passare del tempo i nostri compaesani hanno dimostrato di apprezzare questa iniziativa e oggi abbiamo delle vere e proprie liste per ogni giorno di visita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ambulatorio di comunità “I medici di Gambassi aiutano i gambassini“

In questa notizia si parla di: ambulatorio - gambassi - medici - gambassini

