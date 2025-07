Il futuro dell’Ilva appeso alla nave rigassificatrice

Se ne riparla il 31 luglio. Per la firma dell’accordo interistituzionale sulla decarbonizzazione e il futuro dell’ex Ilva di Taranto si è deciso per un secondo rinvio. L’incontro al ministero delle Imprese con gli enti locali si è concluso di nuovo con una fumata nera. E un verbale che rinvia a fine mese la decisione finale sull’accordo di programma, istituendo una commissione tecnica per valutare le opzioni in campo. Ma il problema centrale del contendere tra Roma e Taranto resta lo stesso della settimana prima: la nave rigassificratice che dovrebbe alimentare i futuri impianti da 6 milioni di tonnellate (8 con Genova), secondo il progetto presentato dal governo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il futuro dell’Ilva appeso alla nave rigassificatrice

Il futuro di Ilva appeso al nuovo sindaco - In fuga gli investitori esteri e italiani di fronte all'ostruzionismo di magistrati ed enti locali. Solo dopo l'elezione del primo cittadino di Taranto conosceremo il destino del gruppo acciaiero

Il futuro dell'ex Ilva appeso a una nave: previsto il sì al rigassificatore - Il governo ha diffuso la bozza del piano: 8 milioni di tonnellate d'acciaio all'anno, tre forni elettrici a Taranto e uno a Genova.

Il futuro dell’Ilva appeso alla nave rigassificatrice - Se ne riparla il 31 luglio. Per la firma dell’accordo interistituzionale sulla decarbonizzazione e il futuro dell’ex Ilva di Taranto si è deciso per un secondo rinvio.

Ex Ilva: il governo presenta il suo piano ai sindacati, atteso per domani l'ok alla nave rigassificatrice

Firma dell'accordo spostata al 31 luglio. Il sindaco di Taranto ha chiesto più tempo per decidere sul rigassificatore, coinvolgendo anche il consiglio comunale