L’ora dei maestri perduti

Portavoce di Moravia, lo chiamava con perfidia Giorgio Bocca. “Generalissimo” di Nuovi Argomenti, lo chiamava l’allievo Roberto Saviano. Il nome di Enzo Siciliano inizia a scomparire, scivola via la sua figura che era stata così centrale in quella repubblica delle lettere tra via Veneto e Casa Bellonci (tanto piĂą che adesso la cinquina si fa a Benevento), quando dirigeva la rivista letteraria Nuovi Argomenti o la Rai e scriveva romanzi e saggi, come la biografia dell’amico Pasolini. Inizia a esser dimenticato Enzo Siciliano, fino a quasi vent’anni fa un pilastro, che nella sua rivista di via Sicilia cresceva le “giovani promesse” (cit. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

