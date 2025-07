CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025, battere il Sudafrica per sigillare i quarti di finale. Oggi finalmente tornerà in acqua il Settebello nel terzo ed ultimo appuntamento della prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: alle ore 7.45 italiane, la rosa italiana del commissario tecnico Sandro Campagna sfiderà il Sudafrica nella sfida valida per il Girone A per volare ai quarti di finale. Il Settebello quindi deve completare la formalità contro il Sudafrica per certificare il proprio passaggio diretto ai quarti di finale, riservato solamente alle prime classificate: gli azzurri necessitano di una vittoria per conquistare definitivamente la vetta del raggruppamento, e la sfida non presenta alcuna preoccupazione per il Settebello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: Settebello per timbrare il primo posto