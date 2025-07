Nuovo film di stephen king | ritorno al successo dopo un flop del 75% su rotten tomatoes

il ritorno di edgar wright con “the running man”: una rivisitazione del classico di stephen king. Nel panorama cinematografico contemporaneo, alcuni registi riescono a distinguersi per uno stile riconoscibile e distintivo. Edgar Wright, noto per il suo approccio frenetico e ricco di azione, si prepara a tornare sulla scena con il suo nuovo progetto “The Running Man”, un adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King. La pellicola promette di rappresentare un importante ritorno alle origini stilistiche del regista, dopo l’esperienza meno convincente di Last Night In Soho. L’uscita è prevista per il 7 novembre 2025 e giĂ si preannuncia come un film dal forte impatto visivo e narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

