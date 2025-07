"Facciamo notare che il ritiro dei sacchi alla tabaccheria di Masotti faciliterà gli utenti della frazione e di quelle limitrofe, ma non rimuoverà le difficoltà dei cittadini di Casalguidi e di Cantagrillo, che dovranno continuare a recarsi a Pistoia o a Quarrata". Lo hanno dichiarato gli esponenti di Serravalle Civica, spostando l’ago della polemica sul ritiro del kit per la Taric dopo un primo annuncio della giunta Lunardi sull’attivazione imminente del servizio. "Se la consegna dei sacchi può essere effettuata provvisoriamente nei locali del Comune a Serravalle Paese e a Casalguidi – hanno continuato i membri dell’opposizione extra-consiliare - non capiamo perché non possa essere effettuata nelle stesse sedi in maniera definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kit di Alia, servono più distributori. Preoccupati anziani e disabili: "La consegna a casa sarà possibile"