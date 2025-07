Botte e insulti al figlioletto padre in tribunale

Si sarebbe lasciato prendere la mano, oltrepassando il confine della rigidità educativa, finendo nell'abuso dei mezzi di correzione. Legittimo comportamento di un padre che vuole educare il figlio secondo quella che è la sua sensibilità e predisposizione oppure un eccesso? Per l' Ipotesi di reato di abuso dei mezzi di corruzione un uomo perugino di 46 anni è stato indagato ed è finito davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Perugia. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, l'uomo avrebbe picchiato ripetutamente il figlio di 9 anni. In particolare nel corso di una vacanza trascorsa insieme.

“Vi uccido uno alla volta…” La terribile minaccia di un padre ai quattro figli tra 4 e 10 anni. Un clima familiare di terrore interrotto dall’intervento delle forze dell’ordine. Condannato a 5 anni dal Tribunale di Latina - Un’inquietante vicenda si è conclusa ieri nel Tribunale di Latina, dove un uomo di 44 anni, di origine indiana, è stato condannato a cinque anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia.

L'Eredità , "ucciso il padre a martellate": l'ex concorrente, choc in tribunale - Arriva la conferma della condanna di Marco Eletti.  La Corte d'assise d'appello di Bologna ha riconfermato la condanna a 24 anni e due mesi nei confronti del 36enne, ex concorrente de L'Eredità , per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre avvenuto il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano.

Verona, Tribunale sanziona il padre che non paga il mantenimento dei figli alla ex moglie: dovrà corrispondere 100 euro in più al giorno - Il giudice può agire d'ufficio in caso di gravi inadempienze grazie a una norma della riforma Cartabia del 2022

