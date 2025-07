Complicazioni per l’anestesia. Ottiene 18mila euro di risarcimento.

EMPOLI Sottoposta ad un intervento chirurgico ha avuto una complicazione anestesiologica. La paziente, a quanto appreso, è una donna anziana che è rimasta danneggiata nel corso di un’operazione eseguita ad Empoli lo scorso anno. A seguito delle conseguenze riportate, lo scorso mese di ottobre la paziente ha chiesto il risarcimento all’ azienda sanitaria Toscana centro. Per questo contenzioso si è così aperto l’iter istruttorio. Al termine del procedimento le due parti sono arrivare a definire la lite in modo conciliativo stabilendo come somma risarcitoria 18mila euro "a saldo, stralcio e totale soddisfazione di ogni pretesa", si legge nell’atto ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

