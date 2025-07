Approvata la delibera relativa a un accordo procedimentale con la società Red Brick srl per la realizzazione di impianti fotovoltaici, con interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, nell’area ex Idit di Isola d’Arbia. L’atto è stato proposto dal vicesindaco di Siena e assessore all’urbanistica Michele Capitani. Red Brick Srl, con sede legale in Siena, ha un’opzione di acquisto condizionata su un lotto di terreno e su una serie di immobili con una superficie complessiva di 4957 mq di immobili e una superficie complessiva di 52.848 mq di terreni con destinazione agricola. La società intende effettuare la realizzazione di un impianto fotovoltaico in attuazione delle disposizioni normative contenute nel Decreto energia che individua una misura cosiddetta ‘Solar Belt’ per semplificare l’installazione di impianti fotovoltaici, "in aree di terreno anche agricolo (escluse le zone vincolate), di contorno di siti produttivi, zone industriali, commerciali e artigianali, che vengono ritenute idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, anche a terra che possano beneficiare di iter autorizzativi semplificati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intesa per il recupero dell’ex Idit. Il futuro passa dal fotovoltaico