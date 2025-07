Quando si sogna, bisogna farlo in grande. È così che Nespresso, azienda leader per il caffè porzionato di altissima qualità, ha pensato di far vivere un’esperienza indimenticabile, non soltanto a livello di gusto, ma anche di atmosfera, a chiunque voglia prendersi una pausa caffè tra le mura di casa. E lo ha fatto grazie a una collaborazione con uno dei luoghi più belli e ricchi di fascino come può essere lo storico Caffè Florian di Venezia, dando luce a una miscela del tutto particolare, creata su ispirazione di Venezia 1720, una proposta iconica del Florian, cento per cento Arabica, proveniente da Honduras e Brasile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il fascino e l’eleganza di Venezia racchiusi in una capsula di caffè