CAVRIGLIA Una serata all’insegna dello sport, della bellezza paesaggistica e della socialità . È quanto promette " Tramonto in Miniera ", l’escursione ciclistica non competitiva organizzata da Valdarno Bike Road ETS, in programma domani, dalle 18,30 alle 21,30. Il percorso, pensato per MTB, eBike e Gravel, si snoderà per circa 20 chilometri con partenza dal suggestivo lago di San Donato a Gaville, toccando sentieri e strade bianche che attraversano l’affascinante area dell’ex miniera di Santa Barbara: un luogo simbolo della rigenerazione ambientale e della valorizzazione del territorio. L’appuntamento vuole offrire un’esperienza accessibile e coinvolgente, in grado di coniugare attività fisica, scoperta del paesaggio e momenti di aggregazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramonto in miniera. Pedalata nella natura