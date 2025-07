seano luci su lucio ecco il tributo a dalla

A Seano arriva la musica di Lucio Dalla. ‘ Luci su Lucio ’, è la serata che domani, alle 21, ‘ Carmignano Estate 2025 ’ dedica al cantautore bolognese. Un tributo alla musica poetica dell’artista che, al parco museo ‘Quinto Martini’, avrà per protagonista L’Ottava Nota big band, l’orchestra della scuola di musica, che passerà in rassegna la produzione del grande musicista e cantautore. Uno spettacolo di musica e parole, "nella sera dei miracoli", come recita il sottotesto, con la direzione artistica di Alessandro Bernardi e la regia di Nicola Innocenti, la voce recitante di Andrea Bacci e le voci di Mauro Nugnes, Nicola Innocenti e Luca Sarti, i vocalist Chiara Giuntini, Elisa Emanuello, Luca Forzoni e Agnese Terrosi, e con Corrado Biermann e Tommaso Macelloni alla chitarra, Virilio Lenzi alla batteria, Alessandro Berti al basso, Dario Calamai alla tastiera, Davide Micheloni al clarinetto, Alessandro Bernardi al violino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

