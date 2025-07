Lingua blu è emergenza | Rischia di mettere in ginocchio la zootecnia

"Siamo di fronte a un'emergenza che rischia di mettere in ginocchio la zootecnia umbra ". È l'appello accorato lanciato da Albano Agabiti, presidente regionale di Coldiretti Umbria, di fronte al preoccupante incremento dei focolai di Bluetongue – o lingua blu – nella regione. Secondo il bollettino epidemiologico del Siman (Sistema Informativo Malattie Animali), i focolai registrati hanno superato quota 100, arrivando a 108 casi, tra "sospetti" e "confermati". Una crescita allarmante, se si considera che appena pochi giorni prima i casi erano 94. Il virus, trasmesso da insetti vettori e altamente contagioso tra gli animali – soprattutto ovini – non rappresenta un rischio per la salute umana né per la sicurezza alimentare, ma sta provocando danni ingenti agli allevatori.

Emergenza “lingua blu” in Umbria: l’assessore Meloni: "Serve fondo straordinario per sostenere le aziende colpite" - Un fondo straordinario per sostenere le aziende colpite. Il primo punto fermo per arginare l'epidemia della lingua blu viene da un incontro operativo, promosso dall’assessore regionale alle Politiche agricole, Simona Meloni, per affrontare la delicata situazione sanitaria legata ai focolai di.

Emergenza lingua blu: la diffusione del virus mette a rischio 200 mila pecore in Abruzzo. Dalla Regione le linee guida per arginare la malattia; Sos siccità, Coldiretti Abruzzo: la mappa delle emergenze, vendemia a rischio; Emergenza “lingua blu” in Umbria: l’assessore Meloni: Serve fondo straordinario per sostenere le aziende colpite.

Emergenza lingua blu, Coldiretti 'danni per oltre 25 milioni' - Subito lo stato di emergenza e un'unità di crisi permanente per contrastare la lingua blu in Sardegna. Lo riporta ansa.it

Cos’è la lingua blu - Blitz Quotidiano - L’epidemia di lingua blu e l’emergenza negli allevamenti italiani: cos’è, come si trasmette e quanto è pericolosa (foto ANSA) – Blitz quotidiano Misure di contenimento e prevenzione ... Come scrive blitzquotidiano.it