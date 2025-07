Funaro racconta la sua Firenze Traguardi emozioni e sfide | Fondazione Cascine ci siamo

di Antonio Passanese La Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, così austera e carica di storia, ieri, si è trasformata per un paio di ore in un grande spazio di racconto e visione. Di fronte alla platea – consiglieri comunali di maggioranza (e qualche volto dell’opposizione), rappresentanti delle categorie economiche e cittadini – Sara Funaro ha tracciato il bilancio del suo primo anno da sindaca. Un anno che ha definito "intenso, emozionante, difficile ma straordinariamente ricco di esperienze umane e amministrative". Accanto a lei tutta la giunta. E un parterre de rois con, in prima fila, il governatore della Toscana Eugenio Giani, "che ho sempre sostenuto per la ricandidatura alle regionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

