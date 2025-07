confida nella grazia

La poesia di Olvido García Valdés viene finalmente riproposta in Italia per mezzo della pregevole e attenta traduzione dell’ispanista Matteo Lefèvre, e della “direzione artistica” di Elisa Donzelli, da sempre molto sensibile a voci poetiche femminili fuori dagli abituali schemi di divulgazione. Che questa grande poetessa delle Asturie sia stata un po’ dimenticata e sottovalutata nel suo paese di origine (e, in generale, in tutta Europa), ce lo ricorda in effetti lo stesso Lefèvre, il quale annota nella postfazione al volume alcune considerazioni critiche essenziali per potersi calare all’interno di questo mondo poetico fitto e originale, diventato oggigiorno un must della letteratura spagnola contemporanea, “un punto di riferimento stabile non solo per gli interpreti, ma anche per gli autori e i lettori più giovani, modello di una vocazione autentica, di un impegno creativo rigoroso, fedele a sé stesso, come pure ha certificato recentemente il suo inserimento nella prestigiosa collana ‘classici’ dell’editore madrileno Cátedra”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

