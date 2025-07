Dodici anni di contributi pensionistici mai versati, ma puntalmente archiviati nel sistema informatico dell’ Inps. Un lavoratore agricolo solo in apparenza, perchĂ©, è stato accertato, quel lavoro non lo aveva mai svolto. Il mistero lo hanno risolto i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Terni che hanno condotto le indagini sulla posizione del presunto lavoratore, partendo da una segnalazione della direzione centrale dell’Inps e verificando che la mamma del giovane lavorava all’Inps di Terni e che, in base agli accertamenti svolti, era stata proprio lei preoccuparsi di registrare i contributi inventati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dodici anni di contributi regalati. Dall’ex operatrice dell’Inps versamenti non dovuti al figlio