una storia di cibo e di amicizia

Non scrivo mai in prima persona, per principio. Ma questa volta faccio un’eccezione, perchĂ© i protagonisti in questo caso siamo io, la mia famiglia, un’altra famiglia e quella cosa magica e potente che si chiama cibo. Ah, c’entra anche un’altra magia, l’amicizia. Chi fa un lavoro come il mio sa che spesso si vivono rapporti superficiali, falsati, forzati. Con i colleghi, ma anche con il cibo: non potrei mai dire palesemente quanto mi fanno orrore le ostriche a un gruppo di enogastrofighetti estasiati dalle Belon. Ma grazie al cielo a volte la vita ti fa incontrare persone che non fanno il tuo stesso lavoro, e a volte scatta una molla, la voglia improvvisa e irrazionale di conoscerle, di andare oltre, di costruire qualcosa, poi si vedrĂ cosa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

