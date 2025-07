Formazione e istruzione Fondi per duecentomila euro | Ecco le borse di studio

Borse di studio a studentesse e studenti, residenti in provincia di Pistoia, che frequentano scuole medie o scuole superiori. È aperto il nuovo bando di Fondazione Caript per sostenere istruzione e formazione dei giovani del territorio, mettendo in campo anche una importante sinergia. Le borse saranno assegnate sino a un importo massimo complessivo di 200mila euro. L’importo di ciascuna borsa è di 600 euro per chi frequenta la scuola media e di 800 euro per le scuole superiori. "Con questo bando vogliamo contribuire a rendere sempre più concreto il diritto allo studio – afferma Luca Gori, presidente di Fondazione Caript –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Formazione e istruzione. Fondi per duecentomila euro: "Ecco le borse di studio"

In questa notizia si parla di: euro - borse - formazione - istruzione

Hai una di queste borse in casa? Potrebbe valere migliaia di euro - Si tratta di un mercato molto florido, con pezzi che possono raggiungere cifre folli tra i collezionisti

Dipendente comunale ruba 360mila euro per comprarsi borse firmate: il sindaco scopre tutto e la denuncia - La responsabile dell’Ufficio Finanziario e Tributi di un comune di circa 250 abitanti della provincia di Sassari dovrà difendersi dall'accusa di peculato.

Compra borse e gioielli firmati usando 360mila euro del Comune. Il sindaco la scopre e la denuncia - Una dipendente comunale, responsabile dell’Ufficio finanziario e tributi di un piccolo comune di Borutta della provincia di Sassari (circa 250 abitanti), è indagata per peculato con l’accusa di aver sottratto illecitamente oltre 360mila euro dai conti dell’amministrazione tra il 2021 e oggi.

Nuovi Criteri per l’ e di euro investiti dal #FondoSocialeEuropeo, corsi triennali e sistemi duali. Per tanti giovani un’istruzione di qualità e opportunità concrete nel mondo del lavoro. Vai su X

Sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico Superiore) della durata di 800 ore complessive per: DIGITAL TOURING - TOURISM DIGITAL MARKETING EXPERT Il corso vede la nostra A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, Accade Vai su Facebook

Formazione e istruzione. Fondi per duecentomila euro: Ecco le borse di studio; Internazionalizzazione dell'istruzione tecnica e professionale: la Regione Lombardia stanzia 9,2 milioni di euro; Charlemagne Prize Fellowship: Borse di ricerca per progetti sulle sfide future per l’Europa.

Formazione e istruzione. Fondi per duecentomila euro: "Ecco le borse di studio" - Il presidente Luca Gori: "La scuola deve essere un’opportunità per tutti". Si legge su msn.com

Istruzione e formazione professionale, dalla Regione 17 milioni di euro. Approvati anche i nuovi criteri di programmazione - Ferro e Scajola: "Garantiamo un’offerta formativa stabile, strutturata e coerente con la distribuzione territoriale della popolazione giovanile" ... Segnala msn.com