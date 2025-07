Maturità gli strafalcioni di studenti e prof all' orale | da Elena e i porci a Mussolini comunista Il bacio di Hayez? Nella paninoteca di Milano

Come si chiama la pratica con cui ci si infliggono volontariamente delle ferite? Facile:?autoerotismo?. E sapevate che, secondo alcuni studenti, Gabriele D?Annunzio - oltre a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maturità, gli strafalcioni di studenti e prof all'orale: da «Elena e i porci» a Mussolini comunista. «Il bacio di Hayez? Nella paninoteca di Milano»

In questa notizia si parla di: studenti - maturità - strafalcioni - prof

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota operativa che disciplina la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente per l’anno scolastico 2024/2025, documento centrale per l’Esame di Stato del secondo ciclo.

La Rete degli Studenti diffida Valditara: scontro sul voto in condotta e gli esami di maturità - La Rete degli Studenti Medi ha inviato una diffida formale al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo l’immediato ritiro dell’ordinanza che collega il voto in condotta al credito scolastico per gli Esami di Stato.

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - I giovani che scelgono la scena muta: “No al sistema dei voti”. Ma il ministro avverte: “Dall’anno prossimo basta silenzi di protesta”

( Giampaolo Chavan) «Buongiorno professori, non voglio sostenere le interrogazioni per la maturità, la mia prova orale finisce qui». Poi si alza, saluta e se ne va. Gianmaria Favaretto, 19 anni, studente del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Padova si è pre Vai su Facebook

Paolo Picasso, ancora D'Annunzio estetista e Hitler premio Nobel per la pace: gli strafalcioni della Maturità 2025 (anche dei prof); Maturità, anomalie e strafalcioni: prof fa domande di latino anche se non era nel programma, scene mute e provvedimenti; Maturità 2025, tutti gli strafalcioni. Dall'Oscar a Marie Curie all'attentato mafioso a Aldo Moro. E anche i prof «inciampano».