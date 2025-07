Rcr ’assume’ le api Avranno dei sensori per monitorare la qualità ambientale

Rcr Cristalleria Italiana promuove la biodiversitĂ con il progetto ’ Arnie Intelligenti ’. L’azienda toscana leader mondiale nella produzione di bicchieri e oggetti in vetro sonoro superiore per la tavola, la mixology e la degustazione, ha avviato un innovativo progetto ambientale in collaborazione con la Fondazione Siena Food Lab e il Santa Chiara Lab dell’UniversitĂ di Siena. L’iniziativa nasce per tutelare e monitorare la biodiversitĂ nelle aree che circondano il sito produttivo di Colle di Val d’Elsa, luogo simbolo della tradizione vetraria toscana. Il cuore del progetto è rappresentato dall’installazione di due alveari giĂ popolati da api, uno dei quali dotato di sensori ambientali per la raccolta di dati su qualitĂ dell’aria, temperatura, umiditĂ e altre variabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rcr ’assume’... le api. Avranno dei sensori per monitorare la qualitĂ ambientale

