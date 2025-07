Rom da Ponsacco a Santa Croce Giannoni | Non una famiglia in più

di Gabriele Nuti Società della salute diversa. Come diversa è la Asl. Santa Croce e Ponsacco sono accomunati solo dalla provincia e dallo stesso colore del governo locale, il centrodestra. Una famiglia sgomberata dal ponsacchino Palazzo rosa (da anni focolaio di problemi e illegalità a causa della presenza di nuclei provenienti dai campi rom di Pisa e Cascina) arriva a Santa Croce grazie a un contributo di 7.500 euro che il Comune di Ponsacco ha elargito a una società immobiliare di San Miniato che a Santa Croce ha anche altre case. Il sindaco Roberto Giannoni ha paura che il problema venga trasferito da Ponsacco a Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rom da Ponsacco a Santa Croce. Giannoni: "Non una famiglia in più"

Ponsacco: Ferretti e famiglia proprietaria proteggono appartamento dagli abusivi; Una vita spesa per gli altri: il cordoglio per la scomparsa di Sandro Banchellini.

