Sembra piuttosto agevole osservare come, agli occhi dei vertici politici e militari occidentali, l’area a ferro di cavallo che si estende intorno al – da Copenaghen, Helsinki e Vilnius fino a Varsavia e Praga – abbia rivestito a lungo un ruolo marginale. Malgrado infatti sia situato nel cuore dell’Europa, il mare in questione è stato considerato periferico, poiché bagna una regione i cui equilibri venivano determinati altrove, nel Mediterraneo come in Germania, in Francia come nella Russia continentale.  Oggi però, l’intera zona e i diversi paesi che ne fanno parte hanno indubbiamente acquisito – nell’ambito dell’attuale scenario delle relazioni internazionali – un notevole rilievo, tanto da riuscire a influenzare le politiche dell’Ue e persino quelle della Nato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

