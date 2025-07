Un altro Centro per l’Impiego | la sede sarà in viale Toselli

Via libera dall’esecutivo del sindaco Nicoletta Fabio al progetto di fattibilitĂ tecnica ed economica per i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietĂ del Comune di Siena in viale Toselli da destinare a ulteriore sede del Centro per l’Impiego. L’atto è stato proposto dall’assessore al patrimonio del Comune di Siena Massimo Bianchini. Il progetto, per un quadro economico totale di 1.299.140,28 euro, prevede: la modifica della distribuzione interna degli spazi, al fine di ottimizzare la fruizione e l’organizzazione dei servizi; l’abbattimento delle barriere architettoniche (con la realizzazione di un ascensore interno, oltre all’adeguamento dei percorsi e alla realizzazione di servizi igienici dedicati); il completo rifacimento degli impianti tecnologici; una significativa riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e vari interventi accessori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un altro Centro per l’Impiego: la sede sarĂ in viale Toselli

In questa notizia si parla di: centro - impiego - sede - viale

Lecco, finti messaggi dal Centro per l'impiego: ''La invitiamo a richiamarci''. Attenzione alla truffa - Lecco, 8 maggio 2025 – Un messaggio dal Centro per l'impiego, ma è una nuova truffa. Il messaggio truffa.

Attenti alla nuova truffa! Ora ci sono pure i finti messaggi dal Centro per l’impiego - In provincia di Lecco e in tutta Italia è in corso una truffa che si configura come una falsa comunicazione del Centro per l’impiego.

Centro Impiego Lucera, ben 60 candidati al recruiting day per operai edili - Ancora una volta, gli eventi di recruiting promossi dai Centri per l’Impiego di Arpal Puglia si confermano strumenti concreti ed efficaci per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In partenza nel mese di Luglio 2025 il corso gratuito “Addetto alla Segreteria” (codice corso n. 453). Il corso, della durata di 200 ore, è riservato agli iscritti al programma GOL con profilo 3 e si terrà presso la sede Ecipa in Viale Belgio 30 (rione Bozzano), Vai su Facebook

Siena, passi in avanti per la nuova sede del centro per l'impiego in viale Toselli: ok al progetto; A Sassari i nuovi corsi gratuiti del Programma GOL: iscrizioni aperte da luglio nella sede dell’AiCS FP in via Cedrino; Castiglione delle Stiviere: prevista una nuova sede del Centro per l'Impiego.

Centro per l’impiego in viale Toselli, approvato il progetto di fattibilità - IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n. Riporta sienanews.it

Riapre la sede ristrutturata del Centro per l’Impiego, punto di riferimento per tutti i Comuni della Bassa Romagna - Ha riaperto all’inizio di maggio, nella sede ristrutturata di piazzale Carducci a Lugo il Centro per l’impiego, punto di riferimento per i lavoratori e le aziende dei Comuni dell’Unione della Bassa ... Si legge su ravenna24ore.it