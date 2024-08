Generazione Z e primi traslochi | come superare il test dei coinquilini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) LaZ indica coloro che sono nati tra il 1997 e il 2012. E in questo periodo, tra di loro c’è chi ha finito la scuola superiore, vuole continuare gli studi e spesso si trova davanti al bivio più importante (e fonte di dubbi): quale università scegliere? Se abitate in una grande città, le opzioni si limitano a quel quesito. Ma se non siete vicino ad una città che include uno sbocco di studi che volete intraprendere, oltre all’università vi troverete anche a dover decidere in quale città trasferirvi. Un doppio bivio che include allontanamento dalla famiglia, uno (spesso automatico) cambio di amicizie e nuove regole eda conoscere e con i quali vivere insieme. Iper studio (o per lavoro, perché no), sono alle porte. Ecco qualche consiglio su” ili dei