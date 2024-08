Fuori le unghie | come gestire le cuticole

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 agosto 2024) SI FA IN FRETTA a dire unghia, ma si fatica a immaginare in quanti strati e in quante sezioni sia organizzata quella parte del corpo tanto piccola. Per la cronaca: almeno una decina. C’è la radice, per cominciare, da non confondere con la matrice: la prima produce cheratina, la seconda determina la crescita della lamina. E poi ci sono eponichio e iponichio, plica prossimale e piega distale, corpo e lunula. Ogni elemento ha la sua importanza; non tutti, però, godono delle stesse attenzioni. Perché eeliminare leTra gli inestetismi che impensieriscono maggiormente i suoi clienti, la Coach delle, alias Michela May, chiama in causa le. «Tanto discrete quanto utili», le definisce l ‘esperta.