Ef Solare guida la transizione energetica nel fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) IL CAMPIONE ITALIANO del, Ef, ha appena chiuso un accordo per l’acquisizione di Scs Ingegneria e continua a crescere con oltre 640.000 tonnellate di anidride carbonica evitate grazie all’energia rinnovabile prodotta. Larappresenta la sfida cruciale per il futuro. Gli obiettivi dell’agenda 2030 puntano a raggiungere, come stabilito dal Parlamento europeo a settembre 2023, almeno il 42,5% di energie rinnovabili per circa 130 gigawattora. Di questi, quasi 65 gigawattora dovrebbero provenire sia dalche dall’eolico. In Italia nello scorso anno c’è stata una potenzacumulata di oltre 30 gigawattora con un incremento del 21% rispetto al 2022.