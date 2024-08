Dramma nel tennis | esami dopo le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 5 agosto 2024)nel: è stato lo stesso giocatore a dire che dovrà fare degliper capire se è tutto ok. La situazione è preoccupante Si potrebbe trattare solamente di un momento di stanchezza visti i continui impegni per i quali lo stesso giocatore si è lamentato nel corso della stagione. Impegni troppo ravvicinati per riuscire ad essere al cento per cento della condizioni fisica. Musetti e Zverev (Lapresse) – Ilveggente.itO magari, ma si spera di no, potrebbe trattarsi di qualcosa di diverso. Sicuramente Zverev vuole vederci chiaro el’eliminazione alleha deciso di parlare con i cronisti a cuore aperto. Non nascondendosi e facendosi vedere preoccupato per le sue condizioni di salute.