Dal ’72 a oggi tutte le storiche missioni di Israele contro i suoi nemici

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Ovunque si stia preparando un complotto, in qualsiasi luogo in cui si preparano le persone a uccidere ebrei, israeliani, è là che ci impegniamo a colpirli”. Così la storica premier Golda Meir, dopo il massacro di Monaco del 1972, inaugurò quella strategia con cuinel corso degli anni colpirà, in varie parti del mondo, anche a distanza di anni, i. Undici atleti israeliani sono stati appena uccisi da un commando di Settembre Nero, gruppo terroristico palestinese, davanti agli occhi di tutto il mondo, proprio in quella Germania che nemmeno trent’anni prima aveva messo in atto il più orribile genocidio della storia.è sconvolta, la premier Golda Meir decide che per la sicurezza del Paese, degli israeliani e degli ebrei di tutto il mondo, è necessaria una svolta.