Chiesa-Frattesi smentita netta sull’ipotetico scambio fra Inter e Juventus! 

(Di lunedì 5 agosto 2024) Resta forte il nome di Federicoper l’ma si inserisce nella suggestione di mercato anche Davide. Locon la Juventus però non appare possibile. FOLLE IDEA – Dopo qualche giorno dal lancio della suggestione che ha visto Federicoe Davideprotagonisti, questa mattina è tornata in voga la folle idea di unofra Juventus eper il trasferimento dei due giocatori. A dare man forte all’ipotesi, attualmente senza alcun fondamento, è stata la prima pagina di TuttoSport, che ha affrontato il caldo argomento di mercato, con tanto di possibili scenari e cifre. I tifosi nerazzurri non sembrano particolarmente entusiasti guardando a questa possibilità.