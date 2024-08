Caldo in Maremma si anticipa la vendemmia Buono lo stato dell’uva e aumenta la quantità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Grosseto, 5 agosto 2024 – Insi comincia la. In questi primi giorni di agosto partirà quella delle basi spumante nella zona di Capalbio. Seguiranno le varietà precoci, a partire da Chardonnay, Viognier e Merlot. In generale, nelle zone meridionali della provincia di Grosseto la raccolta saràta anche di 12 giorni rispetto agi anni precedenti, mentre a nord sarà solo leggermenteta rispetto alle previsioni. “Speriamo che con il mese di agosto si allentino le temperature e si verifichino escursioni termiche sensibili, essenziali per mantenere la qualitàche al momento si preannuncia ottima, ma solo tra un mese avremo la situazione davvero chiara”, spiega Francesco Mazzei, presidente del Consorzio tutela vini dellaToscana.