Assegno unico le date di pagamento di agosto 2024

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5- Venerdì 16, lunedì 19e martedì 20. In queste trel'Inps pagherà l'del mese corrente, destinato ai nuclei familiari che non hanno comunicato variazioni all’istituto di previdenza. Chi invece ha presentato domanda a luglioo ha comunicato una variazione della condizione familiare, riceverà l'importo dell'tra il 26 e il 31. Infine, chi presenterà domanda nel corso del mese di, riceverà l’il mese successivo, quindi a settembre. In Toscana, tra gennaio e maggio, hanno richiesto l'quasi 359mila famiglie, a favore del mantenimento di 546.313 figli. Le nuove domande presentate nel 2023 In sono state 35.331, a favore di oltre 47mila figli, e 13.644 tra gennaio e maggio, per 18.262 figli.