Arriva l’app che rivoluziona offerta e domanda di lavoro

(Di lunedì 5 agosto 2024) VENTI SECONDI per scegliersi. Si chiama 20Seconds ed è un’app innovativa che trasforma la ricerca die l’assunzione di personale in un’esperienza dinamica e coinvolgente sia per le persone sia per le aziende. L’ha sviluppata un team tutto meridionale – formato da Bruno Sculli (a destra nella foto), Andrea La Gioia e Antonino Balì – e parte dall’idea di superare la formula del tradizionale invio del curriculum, candidandosi online attraverso un breve video dimostrativo delle proprie abilità e competenze. Una vera e propria vetrina, in cui i contenuti possono essere visionati dalle aziende ma anche commentati e condivisi dagli altri utenti registrati sulla piattaforma.