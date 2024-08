Anna tra sold out e nuove certificazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024)continua a macinare record. L’artista è in cima alle classifiche musicali più autorevoli, ma continua a ricevere nuovi riconoscimenti e collezionareout per il tour che andrà in scena il prossimo autunno. La rapper sta conquistando la nuova scena musicale italiana. Giovanissima, ma con una grinta in grado di conquistare la nuova scena musicale contemporanea.sta scalando vetta dopo vetta, macinando un record dietro l’altro, senza avere alcuna intenzione di fermarsi. L’ascesa della rapper non si è ancora conclusa, ma certamente questo è fino ad oggi uno dei momenti più floridi dagli esordi della sua carriera. Il successo ditraout e dischi di Platino, foto Ansa – VelvetMagÈ stata sempre molto vicina al mondo della musica, fin da quando era piccola, avendo suo padre dj e essendosi appassionata al pianoforte da giovane.