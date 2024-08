Allagamenti colpa del Comune alla Secante e Sant’Egidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo il nubifragio di sabato scatta la polemica di Fratelli d’Italia per l’gamento e la chiusura della galleria della. "Sgomberiamo subito dal campo eventuali fraintendimenti o giochi a nascondino: le pompe di sollevamento delle acque che sono collocate nella mezzeria del tunnel e che recapitano nella fognatura della zona retrostante la Stazione sono di competenza comunale – esordisce il capogruppo in consiglio comunale Marco Casali – A questa spetta il controllo e la manutenzione e l’eventuale sostituzione. C’è quindi da comprendere cosa non sia funzionato e cosa continui a non funzionare dato che a quanto pare degli interventi sono stati recentemente fatti. Ma non solo sullaci sono stati problemi. Anche la zona diè andata velocemente sott’acqua e non diamo laal cambiamento climatico.