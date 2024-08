WWE | Nia Jax troppo forte per Bayley diventa la nuova campionessa con l’aiutino di Tiffany

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 agosto 2024) Anche per il titolo diWWE c’era in atto un triangolo. Se Rhea Ripley e Liv Morgan avevano Dominik di mezzo, tra Nia Jax eabbiamo l’esuberanteStratton con la sua valigettadi zecca. In questo clime si è combattuto il secondo match femminile di SummerSlam. La Queen of the Ring ha combattuto dominando il suo match, sfidandocon la sua potenza irresistibile.gli tiene testa, arrivando persino ad una power bomb su di lei. Quandostava cercando di capitalizzare alcune buone contromanovre su Nia Jax, è arrivatacon la valigetta che ha minacciato di incassare il suo contratto. Un intervento che però sembrava più fatto per distrarreche non per la convinzione di incassare la valigetta.infatti si distrae per contrastaree l’inerzia del match cambia.