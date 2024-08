Vacanze un nuovo boom | Più viaggi rispetto al passato | mare ma anche altri continenti E prenotazioni già per il 2025

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) L’estate è ormai entrata nel vivo, il caldo afoso attanaglia le città ormai da settimane, ferie esono iniziate o imminenti per chi ancora deve partire. È il secondo anno consecutivo di normalità per la situazionee spostamenti, dopo l’estenuante periodo post pandemia da covid-19. Diverse e variegate le mete scelte dai forlivesi: ad andare forte non sono solamente idi gruppo mai ‘tailor-made’, ossia programmati dall’agenziaa seconda delle specifiche richieste sommate del cliente. "Le mete più scelte sono sicuramente la Grecia e la Spagna, oltre alla crociere in giro per il mondo, gettonate per idi nozze odi gruppo – spiega Marina Morelli, titolare dell’agenzia‘Scoprimondo’ di via Gramsci – in luoghi come Stati Uniti, Giappone o Sudafrica".